В Госдуме раскритиковали предложение провести встречу по Донбассу без РФ

Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова обсуждать ситуацию в Донбассе без России говорит о непоследовательности и несостоятельности украинских политиков. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению Резникова, переговоры нужно проводить с США и Великобританией в «будапештском формате». Россию же не стоит приглашать к обсуждению, так как она «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину. Об этом написало РИА «Новости».

Чепа назвал такое высказывание украинского премьера глупостью и бредом. Он подчеркнул, что РФ не нападала на соседнюю страну. По его словам, случившееся там — последствия госпереворота после «очередной майданной революции на Украине».

«И это внутренняя гражданская война», — отметил депутат.

Он добавил, что для мира в Донбассе нужно выполнять Минские соглашения. Однако дальше каких-то заявлений дело нет идет. Там продолжаются обстрелы, заявил представитель Госдумы. Чепа также считает, что украинские власти действуют непоследовательно.

Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти. Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям — грош цена Алексей Чепа.

Будапештский меморандум подписали Россия, Украина, США, Франция и Великобритания в 1994 году. Согласно нему, Киев также стал следовать Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В свою очередь, Москва, Лондон, Вашингтон гарантировали стране безопасность.