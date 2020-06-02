Переговоры по Донбассу предложили вести без России

Обсуждение ситуации в Донбассе предложили перевести в другое русло. В Киеве считают, что переговоры стоит вести в «будапештском формате». С участием Украины, США и Великобритании, но без России.

Украинский вице-премьер Алексей Резников описал свою идею в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета. Это исследовательский центр, который работает под эгидой НАТО.

Политик заявил, что подобный формат необходим: он обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума и нападении на Украину.

Минские соглашения Резников списывать со счетов не стал, поскольку благодаря им идет освобождение «удерживаемых» в Донбассе и на российской территории лиц.

Подписание Будапештского меморандума состоялось в 1994 году между Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. В документе указано, что Киев уничтожил свой ядерный потенциал по Договору о нераспространении ядерного оружия. Гарантами безопасности страны при этом выступили Москва, Вашингтон и Лондон.

Ситуацию в Донбассе обсуждают в том числе во время встреч контактной группы в Минске. Ей уже приняты три документа, в которых описаны шаги по деэскалации конфликта. Перестрелки между его сторонами не прекращаются после соглашений о перемирии.

Москва не единожды указывала на то, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Обвинения в «агрессии», впервые прозвучавшие в январе 2015 года, в РФ отрицают и называют неприемлемыми.