В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

По словам парламентария, первая цель тренировочных ударов — это привыкание населения к такому сценарию решения конфликта, как нанесение ядерного удара Россией и блоком НАТО.

Вторая цель — это попытка Вашингтон запугать население Европы и оправдать нахождение своих военных баз на территории европейских стран в качестве гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России, отметил Шерин.

Накануне стало известно, что США провели учения, по сценарию которых территории Европы подверглись российской ядерной атаке. В ходе тренировочных маневров военные сымитировали ответные действий блока НАТО.

Ситуация была рассчитана на войну в Европе при ограниченном использовании со стороны России ядерного оружия малой мощности. На учениях присутствовали и некоторые члены Конгресса США, чтобы узнать об особенностях взаимодействия во время ядерной войны.