    23 февраля 2020, 05:42

    В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

    Валерия Шафирко

    Американские учения по отражению ядерного удара России по объекту НАТО имеют две цели. Об этом в эфире НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

    По словам парламентария, первая цель тренировочных ударов — это привыкание населения к такому сценарию решения конфликта, как нанесение ядерного удара Россией и блоком НАТО.

    Вторая цель — это попытка Вашингтон запугать население Европы и оправдать нахождение своих военных баз на территории европейских стран в качестве гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России, отметил Шерин.

    Накануне стало известно, что США провели учения, по сценарию которых территории Европы подверглись российской ядерной атаке. В ходе тренировочных маневров военные сымитировали ответные действий блока НАТО.

    Ситуация была рассчитана на войну в Европе при ограниченном использовании со стороны России ядерного оружия малой мощности. На учениях присутствовали и некоторые члены Конгресса США, чтобы узнать об особенностях взаимодействия во время ядерной войны.