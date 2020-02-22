США провели учения на случай ядерного нападения России на Европу
Соединенные Штаты провели «небольшие» учения по сценарию российской ядерной атаки по территории Европы и ответных действий блока НАТО, сообщило РИА «Новости».
Ситуация была рассчитана на войну в Европе при ограниченном использовании со стороны России ядерного оружия малой мощности против блока НАТО. Как рассказал представитель Пентагона, в таких случаях сначала реагирует министр обороны, а потом и глава государства, которые принимают решение о дальнейших действиях.
На учениях была отрепетированы действия США. Предполагается, что в сторону России последует ответный ядерный удар. На учениях присутствовали и некоторые члены Конгресса США, чтобы узнать об особенностях взаимодействия во время ядерной войны.
Ранее министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию в «несоблюдении» Договора по открытому небу.