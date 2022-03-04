Высшее руководство Украины практически полностью потеряло способность управлять администрациями областей и районов страны, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, власти на местах не могут решать даже элементарные вопросы и проблемы мирного населения.

В ведомстве отметили, что в большей части городов и населенных пунктов республики действуют национальные батальоны, которые называют батальоны территориальной обороны.

«По сути, это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минобороны обратили внимание на то, что участники этих батальонов используют мирных жителей в качестве живого щита. Аналогичным образом они поступают и с иностранными гражданами, которые не смогли покинуть страну. По данным ведомства, с таким отношением столкнулись приезжие из Индии, Китая, Индонезии.

Ранее на типичный фашистский подход украинских вооруженных формирований указывал военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что боевики прижимают тяжелую технику к детским садам и больницам, а во время отступления стараются разрушить тот или иной населенный пункт.