Эксклюзив 18 января 2023, 22:17 «В голову может прийти что угодно». ВСУ выдали позиции польских наемников в Соледаре из-за ежедневных конфликтов Политолог Маркелов: ВСУ намеренно сообщили в радиоэфире о позициях наемников из Польши Defense.gov

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Украинские бойцы намеренно раскрыли местонахождение польских наемников в Соледаре. Это связано с напряженным взаимодействием между поляками и украинцами в зоне спецоперации, заявил «360» политический советник Сергей Маркелов.

«Конфликтность между украинскими и польскими военными, безусловно, есть. Ведь на Украине живут целые поколения, которым есть, о чем напомнить Польше. И если вспомнить историю, то что только они друг другу не предъявляли — и продолжают это делать. Например, захваченные украинцами польские земли», — объяснил он.

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Маркелов напомнил, что с начала спецоперации власти Польши решили помочь «великим украинским политикам», а то, что обычные люди, воспитаны другими законами, никого не интересовало. К тому же, командование противника склонно думать, что раз военным платят, значит они могут между собой договориться.

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«Каждый день в ВСУ возникают тяжелейшие конфликты еще и с учетом того, что там собралось много интернациональных команд. Поэтому украинские военные могут периодически выдавать так называемые „подставы“. К тому же, ВСУ испытывают глубочайшую депрессию и дефицит вооружения. В итоге, сидя в окопах, им в голову может прийти что угодно — в том числе и выдать местоположение наемников из других стран», — пояснил он.

На вопрос о схожести целей Украины и Польши в зоне СВО Маркелов ответил, что польские власти очень сильно завидуют, глядя на то, как киевский режим ловко разводит Запад на оружие и финансовую помощь.

«Ведь полякам удается выклянчить какие-то миллиарды от Евросоюза, а Украина по одному щелчку имеет десятки миллиардов. Очевидно, что у Польши есть свое мнение по поводу того, что развязала Украина, но, как страна НАТО, она не может не изображать помощь ВСУ», — заключил Маркелов.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее заявил, что польские власти требуют от Германии отправить танки украинской стороне. На фоне этого реальные отношения между представителями Украины и Польши на поле боя выглядят очень странно.