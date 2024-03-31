Мир 31 марта 2024, 00:33 В Германии назвали нулевыми шансы Украины на возврат территорий Аналитик Репке: шанс Украины на возврат территорий стремится к нулю РИА «Новости»

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В Германии шансы Украины на возвращение утраченных в ходе специальной военной операции территорий оценили как нулевые. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он также добавил, что на сегодняшний день у киевского режима есть два варианта развития ситуации — стабилизация фронта путем больших военных усилий или дальнейшая потеря территорий из-за российского наступления.

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Репке также считает, что Запад мог бы помочь ВСУ, но не станет этого делать, так как «победа Украины не в интересах» не входит в круг интересов руководства европейских стран.

Если же говорить о стабилизации фронта, то этого плана придерживаются США, Германия и другие страны НАТО. При этом Украине его реализация сулит экономическое разрушение, демографические потери и установку границы внутри страны на несколько лет.

Второй сценарий, предполагающий территориальные потери из-за продвижения ВС РФ, опасен тем, что может привести к открытию других фронтов в Европе.

Репке также оценил заявления о «заморозке конфликта», отметив, что это не более принятие желаемого за действительное.

Ранее в Берлине прошла пасхальная демонстрация, участники которой призывали остановить украинский конфликт и не допустить немецкого участия в нем.