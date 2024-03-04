Мир 04 марта 2024, 01:40 В Германии выступили за введение обязательной работы для беженцев BM: часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев РИА «Новости»

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В Германии несколько федеральных земель поддержали введение обязательной работы для беженцев в своих регионах. Об этом сообщило издание Berliner Morgenpost со ссылкой на результаты опроса медиахолдинга RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Муниципалитеты, в частности, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Бавария, выступили за то, чтобы люди, которые ищут убежища, работали. Первым районом в Германии, где введут обязательную трудовую деятельность для беженцев, станет район Зале-Орла в Тюрингии.

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«Интеграция лучше всего достигается на рабочем месте, а не в закрытых помещениях», — заявил лидер парламентской группы ХДС в ландтаге Дирк Штеттнер.

Представитель Министерства труда Шлезвиг-Гольштейна от партии ХДС высказался более жестко, заявив, что «вполне можно представить себе всеобщую трудовую обязанность для беженцев. По словам главы Минтруда Саара Магнуса Юнга из партии СДПГ, в Германии заинтересованы в том, что беженцы как можно скорее получили постоянную работу.

Негативно отреагировали на инициативу только в Гамбурге и Бранденбурге, назвав дебаты фиктивными. По словам министра интеграции Бранденбурга Урсулы Нонненмахер, большинство беженцев хотели бы работать, но им часто не разрешают это делать.

Ранее The Telegraph сообщил, что 15 тысяч беженцев с Украины в Великобритании оказались на улице после разрыва отношений с семьями-спонсорами.