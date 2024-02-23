Мир 23 февраля 2024, 17:58 Тысячи украинцев в Великобритании оказались на улице The Telegraph: 15 тысяч беженцев с Украины в Великобритании стали бездомными Christoph Soeder/dpa/globallookpress

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Порядка 15 тысяч украинских граждан, переехавших в Великобританию из-за конфликта на Украине, стали бездомными. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«С июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами», — указали в издании.

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В газете добавили, что в Великобритании число бездомных уже достигло 200 тысяч человек. По официальной информации, из них 15 тысяч составляют украинские беженцы, заключили журналисты.

Ранее руководство Германии оценило, сколько украинских граждан попытаются переехать в Европу после возможного развала Украины. По информации источника немецкой газеты Welt am Sonntag, в страны Евросоюза направятся около 10 миллионов беженцев.

Источник издания также предположил, что основная часть украинцев приедет в государства Западной Европы. Больше всего беженцев направятся в Германию, подчеркнули в газете.