Мир 28 марта 2024, 05:56 В Германии украинских беженцев призвали найти работу Украинские беженцы в ФРГ получили письма от своего посла с призывом найти работу РИА «Новости»

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Украинский посол в Германии Алексей Макеев обратился к соотечественникам, проживающим в этой стране, с призывом активнее искать работу и трудоустраиваться. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Дипломат начал рассылать украинским беженцам письма, в которых содержались советы по поиску работы, а также аргументы, почему это так важно сделать. Послание также подписали немецкий министр труда Хубертус Хайль и уполномоченный по интеграции беженцев Даниэль Терценбах.

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«На работе вы сможете познакомиться с новыми людьми, усовершенствовать немецкий язык и повысить квалификацию, а также получить опыт на немецком рынке труда», — говорится в документе.

В послании также указали, что полученные навыки украинцы смогут применить не только после возвращения на Украину, устроившись в немецкие компании, но и при поиске работы в других странах Евросоюза.

Примечательно то, что такие письма получили даже официально трудоустроенные украинцы.

Ранее депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Флориан Хан заявил, что украинских беженцев нужно лишить выплачиваемых пособий, а также раздать им повестки о призыве в ряды ВСУ.