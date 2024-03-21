21 марта 2024, 19:11
Украинским беженцам в Германии предложили раздать повестки
Депутат Хан призвал лишить пособий украинских беженцев в Германии
Украинских беженцев в Германии необходимо лишить выплачиваемых пособий. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан.
Парламентарий также заявил о необходимости помочь властям Украины в доставке переселенцам уведомлений о призыве в ряды ВСУ.
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«Эти выплаты Bürgergeld (пособий по безработице — прим. ред.) косвенно срывают оборонные усилия Украины, а также не соответствуют нашему пониманию воинской повинности и защиты собственной страны», — объяснил депутат.
Член бундестага Михаэль Кауфманн 15 марта поднял вопрос о масштабных злоупотреблениях социальными пособиями со стороны украинских беженцев. Он обратил внимание на многочисленные сообщения СМИ о махинациях с их стороны, сообщили «Известия».
Беженцы с Украины ранее пожаловались на условия проживания в центре размещения в Германии. Вынужденные переселенцы неделями находятся в спортзале в Саксонии. У людей нет даже стульев, чтобы положить свои вещи.
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