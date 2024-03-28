Мир 28 марта 2024, 05:07 В Германии спрогнозировали завершение украинского конфликта Die Welt: в Германии допустили завершение конфликта на Украине в 2024 году РИА «Новости»

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В Германии допустили, что конфликт на Украине может закончиться уже в этом году. Об этом заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.

По его словам, европейские страны не желают увеличивать финансирование украинской армии, а также поставлять ей более совершенное вооружение. Последнее влияет на боеспособность ВСУ, причем в худшую сторону.

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Кроме того, Евросоюзу просто не хватит сил и политической воли, чтобы заменить США. Американское руководство тоже вряд ли будет оказывать Украине существенную военную и финансовую помощь.

«Кроме того, риск прорыва российских вооруженных сил вглубь Украины, к Днепру, сейчас высок», — заявил Шильц.

Немецкий журналист уверен, что уже в этом году Украине придется заключить мирное соглашение, причем на условиях России.

Ранее во Франции оценили вероятность победы французской армии над Россией в случае прямого боестолкновения на Украине, отметив, что для этого не хватит ни ресурсов, ни боевого опыта.