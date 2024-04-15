Мир 15 апреля 2024, 05:42 В Германии призвали реально оценить ситуацию в зоне СВО BZ: Запад должен осознать, что Россия победит в украинском конфликте РИА «Новости»

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Западу пора изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения украинского конфликта, признав реалии, сложившиеся в зоне специальной военной операции. Об этом в своем статье для Berliner Zeitung написал журналист Томас Фасбендер.

«Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего», — написал он.

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Автор статьи отметил, что для той же наступательной операции, о которой так часто говорят в Киеве, необходимо наличие нескольких сотен тысяч опытных бойцов, вооружение и боеприпасы.

Что касается заявлений о выходе ВСУ на границы 1991 года, то журналист назвал эту цель иллюзорной. Украина не сможет ее достичь, даже если все ее западные союзники переведут свои экономики на военные рельсы.

Фасбендер призвал немецких политиков пересмотреть свое отношение к вариантам разрешения украинского конфликта, избавившись от штампованных формул наподобие «Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть».

Он добавил, что Запад не смог привлечь на свою сторону крупные развивающиеся страны, в том числе входящие в БРИКС (за исключением России). Есть страны, которые вообще не хотят, чтобы Украина победила в конфликте, причем по разным причинам — соперничество, старые счеты или обиды.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал приговором для президента Украины Владимира Зеленского принятие нового закона о мобилизации.