Тайник с нацистскими артефактами нашли в Германии после потопа

На западе Германии во время уборки дома после потопа обнаружили старый тайник. В оборудованном в стене хранилище лежали предметы времен Второй мировой войны, принадлежавшие нацистам.

Учитель истории Себастьян Юрцевен помогал своей тете привести в порядок квартиру в Хагене, которая пострадала после обрушившихся на регион ливней, сообщила газета The Sun.

За отошедшей из-за влажности стеновой панелью мужчина нашел газету 1945 года, кастеты, символику Национал-социалистической народной организации благосостояния (NSV), нацистскую литературу, портрет Гитлера, револьвер и записи беременных женщин.

Семья Юрцевена купила дом в 1960-х годах и не имела представление о нацистском наследии за стеной.

Сотрудники городского архива Хагена увезли артефакты, погрузив их в 12 коробок, для изучения. Глава архива Ральф Бланк указал на редкость находки: оригинальных материалов NSV, которая являлась ответвлением нацистской партии и насчитывала в 1943 году 17 миллионов человек, крайне мало.

«Это невероятно важное открытие. Оно проливает свет на деятельность нацистских организаций на местном уровне», — заключил Бланк.