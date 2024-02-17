Мир 17 февраля 2024, 13:05 Премьер Эстонии призналась в страхе нападения России на НАТО Премьер Эстонии Каллас не исключила нападение России на НАТО Global Look Press

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Если Россия совершит нападение на НАТО, то этот акт будет применим по отношению ко всем членам альянса. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда Россия нападет на НАТО, то она нападет на всех нас, так как мы являемся равноправными членами альянса», — сказала она.

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Каллас подчеркнула, что акт агрессии против Прибалтики или Польши станет нападением на НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что альянс в настоящее время утратил первоначально заложенный в себя смысл, став лишь исключительно инструментом для внешней политики США.

Также российский лидер отмечал, что власти стран НАТО намеренно запугивают население ложной угрозой со стороны России, попросту раздувая антироссийскую пропаганду. По его мнению, подобные заявления политиков являются исключительно дешевой провокацией.