В Германии опровергли слухи о звонке Меркель Лукашенко
Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла слухи о том, что звонила белорусскому президенту Александру Лукашенко 16 августа. Об этом написало Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.
По словам собеседника агентства, Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с Лукашенко с 9 августа.
«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — прокомментировал представить кабмина.
Сегодня Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в накануне ему звонила Ангела Меркель, чтобы «поговорить». При этом белорусский лидер заявил, что он не со всеми готов сейчас общаться.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии и назвали Лукашенко персоной нон грата. Они потребовали новых и свободных выборов главы государства под наблюдением независимых наблюдателей.