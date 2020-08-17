В Германии опровергли слухи о звонке Меркель Лукашенко

По словам собеседника агентства, Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с Лукашенко с 9 августа.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — прокомментировал представить кабмина.

Сегодня Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в накануне ему звонила Ангела Меркель, чтобы «поговорить». При этом белорусский лидер заявил, что он не со всеми готов сейчас общаться.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии и назвали Лукашенко персоной нон грата. Они потребовали новых и свободных выборов главы государства под наблюдением независимых наблюдателей.