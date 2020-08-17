Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии и назвали Лукашенко персоной нон грата

Лукашенко объявили персоной нон грата в Евросоюзе. Депутаты Европейского парламента не признали результаты выборов президента в Белоруссии.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — приводит ТАСС текст совместного заявления партий Европарламента.

В ЕП добавили, что требуют новых и свободных выборов главы Белорусского государства под наблюдением независимых наблюдателей.

Ранее власти Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, и призвали руководство республики к диалогу с оппозицией и обществом.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после того как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий руководитель республики. Он набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.