Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии и назвали Лукашенко персоной нон грата
«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — приводит ТАСС текст совместного заявления партий Европарламента.
В ЕП добавили, что требуют новых и свободных выборов главы Белорусского государства под наблюдением независимых наблюдателей.
Ранее власти Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, и призвали руководство республики к диалогу с оппозицией и обществом.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после того как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий руководитель республики. Он набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.