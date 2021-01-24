Если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток — 2», то Берлину бы пришлось столкнуться с судебными разбирательствами. Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Она отметила, что решение о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» было принято много лет назад.

«Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — сказала Шульце. Ее слова приводит RND.

Накануне стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», задействованный в строительстве «Северного потока — 2», прибыл в немецкий порт Висмар. Более недели судно находилось вблизи Калининграда, уточнило ИА Nation News, и четверг, 21 января, оно взяло курс на Висмар.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил попытку Германии ускорить строительство «Северного потока — 2». По мнению специалиста, форсирование проекта связано с близящимся формированием правительства ФРГ. Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель сохраняет поддержку проекта.