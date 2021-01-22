По мнению специалиста, форсирование проекта связано с близящимся формированием правительства ФРГ. Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель сохраняет поддержку проекта.

«Неизвестно, как себя поведет новый премьер, когда на него обрушится лавина требований Соединенных Штатов. С этим связана и попытка форсировать строительство „Северного потока — 2“, то есть, сделать это до завершения формирования нового правительства», — обратил внимание собеседник издания.

«Утро.ру» добавило, что строительство газопровода в исключительной зоне Германии приостановлено на неопределенное время.