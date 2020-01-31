Британская делегация покинула Европарламент под волынку

По данным издания, Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Европарламент также добрил соглашение с Лондоном об условиях Brexit. До этого документ получил одобрение королевы Елизаветы II, руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля.