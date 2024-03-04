Мир 04 марта 2024, 23:00 В Евросоюзе не поддержали идею о продлении транзита российского газа через Украину Еврокомиссар: ЕС не поддержал идею продления транзита газа из РФ через Украину Freepik

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Европейский союз выступил против идеи продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 2024 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова передало РИА «Новости».

«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», — заявила она.

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По словам Симсон, в 2023 году российская сторона поставила в ЕС 14 миллиардов кубометров газа с помощью украинской газотранспортной системы. Страны Европы после двух лет действия REPowerEU (план ЕК, направленный на отказ от закупки энергоресурсов из РФ — прим. ред.) способны импортировать топливо по другим маршрутам.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК активно работает над полным отказом от поставок газа из России через Украину. По его словам, для этого нужно привлечь газопроводы, идущие в другие европейские государства.