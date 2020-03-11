В Эстонии начался экономический кризис

Новый экономический кризис уже начался в Эстонии. Такое заявление сделал министр финансов страны Мартин Хельме.

«Теперь мы, очевидно, в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе, — сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя», — сказал министр в эфире эстонского гостелерадиовещания ERR.

Хельме считает, что сейчас Запад оказался в более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. По его словам, у мировой и европейской экономики в 2020 году деловая нагрузка выше, чем 10 лет назад. Конкурентоспособность понизилась, а безработица возросла. Он отметил, что недавно шли разговоры о плавном падении. Но то, что случилось сейчас, он сравнил с пузырем, который оглушительно лопнул. Министр считает, что падение цен на нефть — временное явление. По его мнению, через полгода один баррель опять будет стоить 60–65 долларов.

Нефтяные котировки обрушились 9 марта более чем на 30%. Это произошло из-за разрыва сделки ОПЕК +. По информации на утро 11 марта, цены на нефть стали понемногу расти.