В ЕС понадеялись на рациональный подход к одобрению «Спутника V»

Процесс сертификации российской вакцины в Европе не имеет никакого отношения к политике. Такое заявление сделал посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

По его словам, сертификация препарата — это техническая работа.

«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого. <…> Процесс [признания] идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен „Спутник“. Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — цитирует РИА «Новости» Эдерера.

Дипломат подчеркнул, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые занимаются вопросом сертификации препарата в ЕС, побывали в России, составили отчеты и передали их властям государства.

Ранее государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал Европейский союз не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Он обратился к партнерам с просьбой быть осторожными в отношении к российским и китайским препаратам.