Франция призвала ЕС не признавать вакцины из России и Китая

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюзу не стоит не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Об этом он сказал в эфире телеканала France 2.

«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. <…> В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: „Будьте осторожны, скажите ‚нет‘ этим вакцинам“», — отметил Бон.

Он добавил, что Франция постоянно обновляет списки стран, в которых по-разному складывается эпидемическая ситуация. Бон подчеркнул, что руководство страны не собирается отменять авиарейсы из других государств при ухудшении там обстановки с коронавирусом.

Ранее Минздрав Аргентины подтвердил безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Легкие побочные эффекты в этой южноамериканской стране зафиксировали лишь у 0,5% привитых.