Великобритания пригрозила России новыми санкциями за вмешательство в дела Украины

Россия намерена установить на Украине «марионеточный режим», продвигая во власть контролируемых политиков. Великобритания намерена ответить на подобные шаги жесткими экономическими санкциями. С таким заявлением в эфире телеканала Sky News выступил вице-премьер и министр юстиции королевства Доминик Рааб.

По его словам, речь в данном случае идет не о военном вторжении, а о попытке взять под контроль всю ситуацию в соседней стране.

«Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается вторгнуться на Украину или установить там марионеточный режим», — заявил Рааб.

Он подчеркнул, что речь идет об очень широком пакете экономических и финансовых ограничений.

Накануне Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия рассматривает в качестве потенциального президента Украины пять местных политиков, с которыми поддерживает постоянную связь.

В ведомстве отметили, что это новая попытка Кремля взять под контроль соседнюю страну, на этот раз путем заговора.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новая информация дает представление о том, на что готова Россия, чтобы подорвать ситуацию на Украине.

«Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое вторжение России на Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные издержки», — подчеркнула она.

На заявление британского внешнеполитического ведомства уже отреагировали в МИД России. Заявление коллег назвали дезинформацией и очередным подтверждением того, что именно страны НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины.