Великобритания пригрозила России новыми санкциями за вмешательство в дела Украины
Вице-премьер Великобритании Рааб заявил о желании России установить «марионеточный режим» на Украине
Россия намерена установить на Украине «марионеточный режим», продвигая во власть контролируемых политиков. Великобритания намерена ответить на подобные шаги жесткими экономическими санкциями. С таким заявлением в эфире телеканала Sky News выступил вице-премьер и министр юстиции королевства Доминик Рааб.
По его словам, речь в данном случае идет не о военном вторжении, а о попытке взять под контроль всю ситуацию в соседней стране.
«Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается вторгнуться на Украину или установить там марионеточный режим», — заявил Рааб.
Он подчеркнул, что речь идет об очень широком пакете экономических и финансовых ограничений.
Накануне Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия рассматривает в качестве потенциального президента Украины пять местных политиков, с которыми поддерживает постоянную связь.
В ведомстве отметили, что это новая попытка Кремля взять под контроль соседнюю страну, на этот раз путем заговора.
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новая информация дает представление о том, на что готова Россия, чтобы подорвать ситуацию на Украине.
«Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое вторжение России на Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные издержки», — подчеркнула она.
На заявление британского внешнеполитического ведомства уже отреагировали в МИД России. Заявление коллег назвали дезинформацией и очередным подтверждением того, что именно страны НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины.