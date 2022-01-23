МИД России назвал дезинформацией заявления Великобритании о «пророссийском лидере» в Киеве

МИД Великобритании бездоказательно обвинил спецслужбы России в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера». В МИД РФ такие заявления назвали чушью и дезинформацией.

Министерство иностранных дел Великобритании утверждало, что российские спецслужбы якобы намерены посадить в Киеве «пророссийского лидера», сообщило РИА «Новости» . Им в Лондоне назвали экс-депутата Рады Евгения Мураева.

Великобритания также обвинила четверых бывших высокопоставленных представителей украинского правительства в связях с теми, кто в России якобы планирует «нападение на Украину».

Никаких доказательств этих заявлений МИД Великобритании не привел.

В российском министерстве иностранных дел указали, что это сообщение министерства Великобритании является дезинформацией, отметило РИА «Новости». В российском ведомстве назвали это еще одним свидетельством того, что «именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — привело агентство сообщение МИД РФ.