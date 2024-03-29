Мир 29 марта 2024, 02:37 В Британии заговорили о поражении Украины к лету Evening Standard: ВСУ проиграют в конфликте с Россией к лету РИА «Новости»

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Украинские власти могут проиграть в военном конфликте с Россией уже к лету. Об этом журналист Роберт Фокс написал в статье для британской газеты Evening Standard.

Он напомнил, что огневая мощь России в пять раз превышает возможности украинской армии. Поэтому ВСУ постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным атакам.

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По словам Фокса, Украина уже потеряла на поле боя 385 тысяч солдат. Журналист указал, что НАТО и Евросоюз должны срочно продумать общую стратегию действий, чтобы избежать поражения.

Обозреватель выразил уверенность, что в странах Балтии и Северной Европы понимают насколько серьезна угроза со стороны российской армии, поэтому Германия, Испания и Италия ищут возможность заключить с Москвой договор по закупке газа.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ не смогут сдержать наступление российской армии, которое начнется в ближайшие месяцы.