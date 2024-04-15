Мир 15 апреля 2024, 04:53 В Британии украинских беженцев подселяли к уголовникам The Independent: в Британии украинских беженцев подселяли к бывшим преступникам Freepik

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В Великобритании украинских беженцев начали подселять к бывшим преступникам. Об этом сообщило издание The Independent.

Подселение происходит в рамках правительственной программы «Флагманские дома для Украины», созданной в 2022 году. Заявку на участие могут подать не только украинцы, но и британские домовладельцы, имеющие свободную комнату. Сейчас выяснилось, что отбор среди будущих спонсоров производился не так тщательно, как следовало бы.

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«В худших случаях украинские семьи и отдельные лица „просто исчезали“, в то время как других заставляли работать на своих хозяев или взимали с них арендную плату», — отметили в статье.

Кроме того, одну супружескую пару с маленьким ребенком отправили жить к человеку, осужденному за педофилию.

По информации издания, украинских беженцев заставляли работать фермах, а молодых украинок могли принять только «с целью их сексуальной эксплуатации».

Ранее переехавшие в США украинки пожаловались, что столкнулись с трудностями. Одной женщине пришлось устроиться на низкооплачиваемую работу, она подсела на антидепрессанты из-за стресса. Другая поседела из-за проблем в чужой стране.