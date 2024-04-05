Мир 05 апреля 2024, 23:05 Нищета, страх и седые волосы. Украинки рассказали о тяготах жизни в США Bloomberg: украинкам не понравилась жизнь в Нью-Йорке, хотят вернуться на родину Unsplash

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Уроженки Украины, переехавшие в США после начала конфликта, пожаловались на условия жизни в Штатах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как рассказала 35-летняя киявлянка, Америка и жизнь там всегда были ее мечтой. Однако когда женщина переехала в Нью-Йорк с ребенком, то картина оказалась гораздо хуже, чем она представляла. Украинке пришлось устраиваться на низкооплачиваемую работу.

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Она жила в стрессе, постоянно переживала и сводила концы с концами. В итоге ей пришлось обратиться к психотерапевту из Мариуполя и принимать антидепрессанты. Женщина призвала всех земляков, желающих перебраться в Штаты, «снять розовые очки».

Другая украинка тоже поделилась печальным опытом переезда. Она призналась, что из-за проблем и трудностей в чужой стране ее волосы поседели.

«Мне не хватало зарплаты не то что на квартиру, но даже на комнату», — рассказала 52-летняя бывшая учительница.

Она отметила, что постоянно хотела вернуться на родину. В Нью-Йорке педагог прожила всего полгода, после чего отправилась на Украину.

Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев призвал соотечественников, проживающих в ФРГ, активнее искать работу. Дипломат стал присылать беженцам письма с советами по успешному трудоустройству.