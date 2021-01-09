В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от коронавируса

В Великобритании порядка трех миллионов медиков и соцработников получат экстренно вакцину от коронавируса из-за роста заболевших и нехватки персонала в больницах и домах престарелых.

Об этом сказано в заявлении Национальной системе здравоохранения страны (NHS).

До этого стало известно, что в Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тысяч заболевших COVID-19 и 1,3 тысячи летальных случаев среди инфицированных. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

NHS направила в регионы письмо с призывом вакцинировать медиков и социальных работников, работающих «на передовой».

В организации подчеркнули, что «спасательный укол» будет предложен всему персоналу служб NHS, включая тех, кто работает в общей практике, аптеках и других учреждениях первичной и вторичной медицинской помощи.

Вакцина будет также доступна для сотрудников скорой помощи, волонтеров и всех частных служб, в частности, охраны психического здоровья.

«Британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный возбудитель, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом свидетельствуют последние данные. При этом нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус, добавила ван Керкхове. По ее словам, это значит, что нет никаких изменений в вопросе противостояния этому штамму, в том числе и в отношении использования средств индивидуальной защиты.