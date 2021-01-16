В Бразилии запросили разрешение на срочное использование «Спутника V»

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.

Об этом сообщила пресс-служба фармкомпании.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.

Компанияl Union Chemical на следующей неделе планирует начать производство российской вакцины против Covid-19 Sputnik V и поставлять до восьми миллионов доз в месяц. Об этом рассказал директор по международному бизнесу компании Роджерио Россо.

Решение о подаче запроса на срочное использование было принято после того, как американская фармакологическая компания, производящая вакцину Pfizer отказалась от подачи заявки на применение своей вакцины от коронавируса в экстренных случаях. Ее представители сослались на бюрократические сложности регистрации этой процедуры по сравнению с регистрацией препарата для всеобщей иммунизации.

На днях правительство Мексики сообщило, что уже заключило предварительные договоренности о закупке около 24 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».