Турция ввела комендантский час по выходным в большинстве провинций

В большинстве провинций Турции вновь вводится комендантский час по выходным дням. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье», — сказал турецкий лидер в понедельник по итогам заседания кабмина. Его слова привело РИА «Новости». При этом Эрдоган заметил, что существующий комендантский час с 21:00 до 05:00 в будние сохраняется по всей стране.

В зону высокого риска входят Стамбул, Анталья, Анкара, Измир и большинство других турецких провинций. Ряд провинции на юго-востоке страны находятся в зоне низкого и среднего риска.

Кафе и рестораны, как добавил Эрдоган, смогут продолжать работу с заполняемостью не выше 50% посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только на вынос.

В Австрии с 7 апреля будут пускать в магазины только с отрицательным тестом на коронавирус. При этом с 1 по 6 апреля Вена, Бургенланд и Нижняя Австрия закрываются на локдаун. Жесткий карантин необходим из-за роста заболеваемости COVID-19. Британский штамм коронавируса, по данным СМИ, поставил больницы восточной части страны на грань критической ситуации. Особенно сложно сейчас в отделениях интенсивной терапии.