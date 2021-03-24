Австрия запретит населению выходить из дома: в магазин только с ПЦР

В Австрии с 7 апреля будут пускать в магазины только с отрицательным тестом на коронавирус. При этом с 1 по 6 апреля Вена, Бургенланд и Нижняя Австрия закрываются на локдаун.

Жесткий карантин необходим из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

По данным СМИ британский штамм коронавируса поставил больницы восточной части страны на грань критической ситуации. Особенно сложно сейчас в отделениях интенсивной терапии.

Кабмин страны накануне принял решение смягчать или ужесточать ограничительные меры по ситуации в конкретном регионе, сообщило РИА Новости.

«Мы хотим в этот короткий период (с 1 по 6 апреля), во-первых, закрыть предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, во-вторых, закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых — аптек и продуктовых магазинов», — сказал министр здравоохранения.

Также он отметил, что требования по маскам — не ниже FFP2 даже на свежем воздухе там, где много людей. Минздрав Австрии намерен усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска — Чехии Венгрии. Их заставят делать тест на коронавирус дважды в неделю.

Германия призывает Еврокомиссию произвести закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне.