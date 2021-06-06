В болгарской больнице украинцы за копейки продавали свои органы

В бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии раскрыта преступная схема торговли органами. Донорами становились молодые украинцы и молдаване, а получателями — граждане из Японии, Омана и Израиля. За два года было произведено около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров.

Об этом рассказал глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров, пишет онлайн-издание «Страна.ua». Получатели органов платили за них от 50 тысяч долларов. В официальную кассу больницы вносилось около половины этой суммы. Доноры получали 5-15 тысяч. Болгарские журналисты выяснили, что известны только имена доноров из Украины. Некоторые из них приезжали в Европу на заработки.

Жительница Львова Оксана Федив, выезжавшая на заработки в европейские страны, подтвердила их выводы.

«Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как еще заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени», — рассказала она.

В Львовской области два года назад молодой мужчина продал за 15 тысяч долларов почку, чтобы сыграть свадьбу. Он сказал родственникам, что заработал их за границей. Через месяц после торжества он умер. До сих пор неизвестно, где и кому он продал почку.

Эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко сообщил изданию, что этим бизнесом занимаются транснациональные преступные группировки, привлекающие высококвалифицированных врачей. Такие клиники обычно расположены в Турции, Китае и Египте. В прошлом году в Стамбуле были задержаны десять человек, включая украинцев, которые собирались продать свои органы.

Госдума рассматривает законопроект, в соответствии с которым трансплантацию органов будут разрешать только после письменного разрешения донора и реципиента.