Мир 26 февраля 2024, 04:50 В Белоруссии в единый день голосования избрали 110 депутатов Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: избрали 110 депутатов нижней палаты парламента Maksim Konstantinov / Global Look Press

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В Белоруссии в единый день голосования избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко Telegram-канале.

«Избраны все 110 депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — сообщил глава избиркома.

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В соседней стране в воскресенье прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов на пять лет. Карпенко на пресс-конференции озвучил все 110 имен избранных парламентариев.

Оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась призвать население бойкотировать единый день голосования. Покинувшим республику оппозиционерам не удалось сбить людей с электорального пути, сообщили белорусские СМИ.