Мир 26 февраля 2024, 00:09 Белорусская оппозиция призвала игнорировать выборы СТВ: оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась сорвать выборы РИА «Новости»

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Оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась призвать население республики бойкотировать единый день голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Об этом сообщил государственный телеканал СТВ.

По данным СМИ, покинувшим Белоруссию оппозиционерам не удалось сбить людей с электорального пути, хотя беглецы прилагали для этого максимум усилий.

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«Буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращение, где призывали, конечно, игнорировать выборы», — рассказала ведущая телеканала.

Однако эффект оказался обратным. Даже те, кто не собирался голосовать, пришли на избирательные участки.

Госдепартамент Соединенных Штатов счел выборы в Белоруссии фиктивными. Голосование якобы проходило «без демократических процедур» и «в атмосфере страха».

Единый день голосования состоялся в Белоруссии 25 февраля. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.