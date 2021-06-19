В Белом доме умерла одна из собак Байдена

В Белом доме скончалась одна из собак четы Байденов — 13-летняя немецкая овчарка по кличке Чемп. Об этом сообщили президент США Джо Байден и его супруга Джилл.

Как передает CNN, в заявлении Байдена и его супруги сказано, что питомец был их «постоянным и любимым спутником в течение последних 13 лет, его обожала вся семья».

«Даже когда силы Чемпа в последние месяцы его жизни ослабевали, когда мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот», — заявили президент и первая леди.

Супруги также вспомнили, что пес «не любил ничего больше, чем свернуться калачиком у их ног перед камином в конце дня», поприсутствовать с ними на собраниях или «загорать в саду Белого дома». Чета Байденов также отметила, что Чемп был «счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед военно-морской обсерваторией».

«Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать», — отметили Джо и Джилл Байдены.

У супругов осталась еще одна немецкая овчарка по кличке Мэйджор. Питомцу три года.

В конце марта сообщалось, что Мэйджор укусил работника службы национальных парков США. Мужчина работал на южной лужайке Белого дома, когда на него напала собака. Врачи не нашли никаких серьезных травм у пострадавшего. Вскоре сотрудник службы нацпарков смог вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.