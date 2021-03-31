Овчарка Байдена снова укусила человека

Собака президента США Джо Байдена второй раз укусила человека. Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

Немецкая овчарка укусила работника службы национальных парков США, уточнил телеканал CNN. Мужчина работал на южной лужайке Белого дома, когда на него напала собака по кличке Мейджор.

«Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома», — заявил Лароса.

Он добавил, что врачи не нашли никаких серьезных травм у пострадавшего. Вскоре сотрудник службы нацпарков смог вернуться к выполнению своих служебных обязанностей. По словам пресс-секретаря, собака пока адаптируется к новой обстановке.

Байден является владельцем двух овчарок — Мейджора и Чемпа. Собак привезли в Белый дом в конце января после инаугурации Байдена. В начале марта Мейджор укусил одного из сотрудников Белого дома. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Сам президент объяснял, что его питомцы пока не привыкли к новым условиям.