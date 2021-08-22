В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,9

В южной части Атлантического океана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9, следует из данных Геологической службы США (USGS).

При этом отмечается, что изначально магнитуду подземных толчков оценивали в 7,1.

Сейсмическая гроза произошла в районе Южных Сандвичевых островов. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.

Ближайший населенный пункт находится примерно в 2,4 тысячи километров от эпицентра землетрясения.

Для восточного побережья США, Канады и Мексиканского залива опасности возникновения этого природного явления нет, следует из расчетов национального центра предупреждения о цунами (НЦПЦ).

Ураган первой категории «Грейс» 19 августа обрушился на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики. Стихия оставила без энергоснабжения почти 150 тысяч человек. Пользователи в социальных сетях публиковали кадры разгула стихии.