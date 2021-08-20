Ураган «Грейс» обрушился на полуостров Юкатан в Мексике. Кадры стихии

Ураган первой категории «Грейс» 19 августа обрушился на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики. Стихия оставила без энергоснабжения почти 150 тысяч человек. Пользователи в социальных сетях публикуют кадры разгула стихии.

«Федеральная комиссия по электричеству в настоящее время докладывает, что в Канкуне без электричества остались 84 тысячи пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле — 65 тысяч», — сообщил в своем Twitter губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.

По его словам, ремонтные работы начнутся сразу же, как позволит погодная ситуация.

Сведений о погибших или пострадавших среди населения не поступало. На кадрах, публикуемых пользователями в соцсетях, можно увидеть сильные порывы ветра и темное небо.

«Грейс» продолжает движение на запад над Юкатаном. Скорость ветра в пределах циклона составляет 33,3 метра в секунду с порывами до 39 метров в секунду. В ближайшие сутки, как ожидается, на территории штатов Кампече, Кинтана-Роо и Юкатан выпадет от 150 до 240 миллиметров осадков.