В Армении отчитались о трех сбитых самолетах ВС Азербайджана в Карабахе

«Около 08:25 (07:25 по московскому времени) на южном направлении был сбит самолет противника», — написала Степанян. Позже она добавила, что через 20 минут на передовой линии фронта уничтожили еще два самолета ВС Азербайджана.

«На северном и южном направлениях границы Арцаха идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — сообщила пресс-секретарь Минобороны.

Ранее президент непризнанной НКР Араик Арутюнян выдвинулся со спецназом на передовую. Он отметил, что на фронте принесет больше пользы, чем в тылу.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлое воскресенье, 27 сентября. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».