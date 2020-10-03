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    03 октября 2020, 09:44

    В Армении отчитались о трех сбитых самолетах ВС Азербайджана в Карабахе

    Андрей Иванов

    Вооруженные силы Армении уничтожили три азербайджанских самолета утром 3 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян в Facebook.
    В Армении отчитались о трех сбитых самолетах ВС Азербайджана в Карабахе

    «Около 08:25 (07:25 по московскому времени) на южном направлении был сбит самолет противника», — написала Степанян. Позже она добавила, что через 20 минут на передовой линии фронта уничтожили еще два самолета ВС Азербайджана.

    «На северном и южном направлениях границы Арцаха идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — сообщила пресс-секретарь Минобороны.

    Ранее президент непризнанной НКР Араик Арутюнян выдвинулся со спецназом на передовую. Он отметил, что на фронте принесет больше пользы, чем в тылу.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлое воскресенье, 27 сентября. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

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