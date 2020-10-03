Президент Нагорного Карабаха отправился на передовую

«На всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с разной интенсивностью идут ожесточенные бои. Обстрелам подверглись гражданские населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Поэтому я сейчас со спецназом отправляюсь на передовую, чтобы сражаться. На фронте я буду полезнее, чем в тылу», — написал Арутюнян.

Лидер непризнанной НКР добавил, что сегодня армянская армия является «живым воплощением и стержнем национального единства».

«Это священная отечественная война, в которой мы должны победить при максимальном участии и самоотверженности каждого из нас», — подчеркнул Арутюнян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Масштабные боевые действия не прекращаются уже седьмой день. Ранее пресс-секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян сообщил, что во время конфликта на линии соприкосновения погибли более трех тысяч азербайджанских военных.