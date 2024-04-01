Мир 01 апреля 2024, 04:01 В Амстердаме прошел митинг против передачи западного оружия Украине РИА «Новости»

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В Амстердаме прошла демонстрация за мир и против западных поставок вооружения Украине, в которой участвовали более тысячи человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Митинг начался на площади Дам, а затем колонна в сопровождении полицейских двинулась в сторону Музейной площади.

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Протестующие пришли в белых одеждах. Они держали в руках белые и голубые флаги с голубем, а также российский триколор. С собой они принесли баннеры с надписями «Мы хотим мира», «Нет НАТО — нет войны» и «Никакого оружия ради мира!».

По словам одного из организаторов акции Натальи Воронцовой, большинство людей присоединились к митингу после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что европейских военных нужно послать на украинский фронт. После его слов известные голландские активисты вышли на митинг ради мира, к ним подключились альтернативные СМИ, партия «Форум за демократию» и бывшие политики.

«А мы сделали свою демонстрацию. В итоге мы решили пройти шествием до Музейной площади, где нас ждет другой митинг против войны, там присоединятся еще больше людей. Таким образом, мы соединили две демонстрации в одну», — объяснила Воронцова.

Ранее The Telegraph заявил об экзистенциальной угрозе для Украины со стороны Евросоюза, связанной с возможным прекращением поставок вооружения.