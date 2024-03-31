Мир 31 марта 2024, 23:13 Украину предупредили об экзистенциальной угрозе со стороны ЕС Telegraph: Украина летом столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны ЕС РИА «Новости»

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Украинские власти предстоящим летом рискуют встретиться с экзистенциальной угрозой со стороны Евросоюза, связанной с вопросами поставки вооружения. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

По данным издания, ультраправые партии Европарламента агитируют против поставок оружия Вооруженным силам Украины. Если на июньских выборах в парламент ЕС победят правые политические силы, то Киев может остаться без поставок вооружения.

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«Многие из них заявили, что Европа больше не должна поставлять оружие и оказывать гуманитарную помощь Украине», — указали в материале.

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик предположила, что украинцы могут начать беспокоиться уже сейчас.

По данным издания Newsweek, западные союзники мешают Украине тратить выделяемые средства на производство своего оружия. Европа использует эти деньги в своих интересах.