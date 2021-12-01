В одной из американских школ вновь произошла стрельба, которую устроил 15-летний подросток. Все случилось в городе Оксфорд штата Мичиган. По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека. Предположительно, все они ученики.

Данные о пострадавших пока разнятся, ранения могли получить до шести человек, оказавшихся рядом с нападавшим. Об этом сообщил телеканал ABC, который сослался на заявление полицейских.

«Подозреваемый произвел несколько выстрелов, есть несколько жертв. К сожалению, на данный момент у нас трое погибших, предположительно, это студенты. Еще шесть получили ранения, один из них школьный учитель», — сказал сотрудник полиции.

По предварительной информации, самого нападавшего подростка удалось задержать. При нем был заряженный пистолет. Мотивы нападения ребенка пока неизвестны, как и то, откуда он взял огнестрельное оружие.

В конце октября в США молодой человек открыл стрельбу возле университета в штате Джорджия. Сам он не был студентом этого учебного заведения, его мотивы только предстоит выяснить. Жертвой стал один человек, еще семеро были ранены и доставлены в больницы.