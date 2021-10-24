Один человек погиб во время стрельбы возле университета в США

В американском штате Джорджия неподалеку от Государственного университета Форт-Вэлли неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, ее жертвой стал один человек.

Об очередном случае стрельбы в США сообщил телеканал ABC News. По его сведениям, погибший не был студентом университета. Еще семь человек пострадали, их ранения не угрожают их жизням. Их состояние оценивается как стабильное.

Полиция уже начала расследование, правоохранители устанавливают личность стрелявшего. Сразу после произошедшего территория кампуса университета оказалась оцеплена, там объявили локдаун. К настоящему времени все ограничения уже сняты.

В конце сентября один человек стал жертвой стрельбы в магазине американского города Коллервилл. Там неизвестный стал стрелять по людям. Пострадали минимум 12 человек. О мотивах нападавшего ничего не известно.