Новые нефтяные месторождения открыли в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет об Абу-Даби.

О месторождении сообщили в Высшем совете по нефти ОАЭ (SPC), передает новостное агентство WAM. По предварительным оценкам, новый бассейн сможет выдавать около 22 миллиардов баррелей нефти в год.

Представители SPC объвили об открытии месторождений на онлайн-конференции с участием наследного принца Абу-Даби Мухамеда бен Зайеда Аль Нахайяна и заместителя председателя Совета. Тогда же был утвержден план развития нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, в том числе, утверждено увеличение капиталовложений до 445 млрд дирхамов (примерно 121 миллиард долларов) в течение следующих пяти лет.

В начале ноября в России озвучили условия продажи нефтяных месторождений Белоруссии. Это возможно, если страна окажет ответную помощь. Россия должна взамен получить высокотехнологичную продукцию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что необходимо выстроить крепкий экономический механизм.