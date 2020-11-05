Условие продажи нефтяных месторождений Белоруссии назвали в Госдуме

Ранее президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Новиков уточнил, что такое возможно при условии, что взамен Россия получит высокотехнологичную продукцию.

«Нужно выстроить экономический механизм, чтобы он работал на укрепление обеих стран», — пояснил Новиков.