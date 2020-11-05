Условие продажи нефтяных месторождений Белоруссии назвали в Госдуме
Россия может продать Белоруссии месторождения нефти при условии, что страна окажет помощь в ответ. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Новиков уточнил, что такое возможно при условии, что взамен Россия получит высокотехнологичную продукцию.
«Нужно выстроить экономический механизм, чтобы он работал на укрепление обеих стран», — пояснил Новиков.