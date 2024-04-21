21 апреля 2024, 18:49
«Узурпация Западом». Шор объявил о создании политического блока «Победа»
Молдавский оппозиционер Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа»
Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа», который будет бороться против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости».
Политическая сила выступит за участие Молдавии во всех объединительных процессах на пространстве СНГ. Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета блока, в его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.
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«Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду — прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова», — подчеркнул политик.
Ранее Шор заявил, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» похоронила шансы на сотрудничество с Россией. В будущем ситуацию придется исправлять, добавил он.
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