Мир 21 апреля 2024, 18:49 «Узурпация Западом». Шор объявил о создании политического блока «Победа» Молдавский оппозиционер Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа» РИА «Новости»

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Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа», который будет бороться против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политическая сила выступит за участие Молдавии во всех объединительных процессах на пространстве СНГ. Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета блока, в его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.

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«Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду — прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова», — подчеркнул политик.

Ранее Шор заявил, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» похоронила шансы на сотрудничество с Россией. В будущем ситуацию придется исправлять, добавил он.