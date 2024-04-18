18 апреля 2024, 11:56
Ужин президента Польши с Трампом длился 2,5 часа
Министр Коларский: встреча Дуды и Трампа длилась 2,5 часа в дружеской обстановке
Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с лидером Польши Анджеем Дудой в частных апартаментах в Нью-Йорке. Переговоры длились 2,5 часа и прошли в дружеской обстановке, заявил министр канцелярии Войчех Коларский в своем X.
«Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей», — сказал он.
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Политики встретились за ужином в квартире республиканца в Trump Tower, сообщило издание Politico. Дональд Трамп заявил журналистам в вестибюле небоскреба, что провел с Анджеем Дудой «четыре прекрасных года» и, возможно, сделает это снова, имея в виду планы переизбраться в ноябре. Они обсудили оборонные расходы НАТО, конфликт на Украине и Ближнем Востоке.
В случае победы на выборах одним из первых решений Дональда Трампа, по мнению его советника Джона Болтона, станет выход из Североатлантического альянса. RT сообщил, что американских чиновников всерьез обеспокоила такая перспектива.
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